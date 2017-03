DNB-sjefen får bonuskutt etter omdømmesmell i 2016

Bjerke får kun to millioner kroner i bonus for 2016, mot drøyt 2,3 millioner kroner i 2015, går det fram av DNBs årsrapport for 2016, ifølge Dagens Næringsliv.

I samme rapport står det at Bjerkes bonus hovedsakelig baseres på finansielle mål, i tillegg til kundetilfredshet, omdømme og bedriftskultur.

Banken bekrefter at bonuskuttet skyldes svakere omdømme og lavere avkastning på egenkapitalen for banken.

– Grunnen er lavere måloppnåelse enn året før, særlig på egenkapitalavkastning (ROE) og omdømme, skriver kommunikasjonssjef Thomas Midteide i en epost til avisen.

Bankens egenkapitalavkastning falt til drøyt 10 prosent i fjor, 2 prosent under målsettingen. Omdømmet falt blant annet på grunn av Panama Papers-skandalen – der det kom fram at banken hadde hjulpet over 30 kunder ved filialen i Luxembourg med å sette opp postboksselskaper i Seychellene – og finansiering av utbyggingen av en omstridt oljerørledning i Nord-Dakota.

I tillegg ble gebyrhoppet for uttak i minibank mottatt dårlig blant kundene. Resten av konsernledelsen har også fått bonuskutt som følge av dette. Bjerke ønsker ikke selv å kommentere egen bonus.

