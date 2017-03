– Høyre velger ikke bort noen 

– Høyres landsmøte vedtok i fjor at vi skal gå til valg på et bredest mulig borgerlig samarbeid. At Høyre ikke vil velge bort noen. Det vedtaket ligger fast, sa hun i sin tale til landsmøtet, som åpnet torsdag.

– Gjennom snart fire år har vi vist at vi kan styre sammen med Frp, KrF og Venstre, sa hun.

Solberg viste til at de borgerlige partiene har håndtert store utfordringer som oljeprisfall og flyktningkrise.

– Ingen har fått det helt som de ville. Heller ikke vi. Noen høye bølger har det vært. Men vi har også fått til mye sammen, og vi har alle mye å være stolte over, sa hun.

(©NTB)