– Anbefaler at French overføres til Norge

General Joseph Ponde er den øverste sjefen for Kongos militære justisvesen, en militær «riksadvokat». 26. november i fjor gikk et brev til kongos justisminister og til president Joseph Kabila om Joshua French, får Dagbladet opplyst fra Pondes kontor.

I brevet skriver generalen at det er på tide at French soningsoverføres, slik at han kan sone dommen videre i Norge.

I februar sa Kongos justisminister Alexis Thambwe Mwamba i et intervju med NRK at French vil bli benådet i løpet av 2017. Moren til French, Kari Hilde French, skrev da på bloggen sin at sønnen verken var benådet, overført til Norge eller kommet ut av fengselet. Hun har så langt ikke ønsket å kommentere Dagbladets opplysninger.

En beslutning om hva som skjer nå, er opp til president Kabila. En representant for den "militære riksadvokaten" sier til Dagbladet at dersom det kommer en presidentordre, så vil de iverksette den.

FAFO-forsker Morten Bøås tror brevet fra Ponde kan gjøre det lettere for presidenten å ta en beslutning.

– Nå kan han vise til at initiativet kommer fra andre. Når både sivile og militære myndigheter aksepterer en løsning, så blir risikoen mindre for Kabila, sier Bøås.

Han sier samtidig at han er usikker på til hvilken grad presidenten har kapasitet til å håndtere saken til French nå. UD bekrefter at det er framgang i saken, men vil ikke si om de kjenner til brevet fra Ponde.

