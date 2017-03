VENT på foto: Kvinnekamp mot vold og voldtekt

Dette var hovedparolen under markeringen av kvinnedagen i hovedstaden onsdag kveld. Størset viser til at denne problematikken har fått stor oppmerksomhet den siste tiden.

– Vold er ikke lov. Det må rettsvesenet ta på alvor, sier hun til NTB.

Gunhild Vehusheia, leder av paraplygruppen Norges kvinnelobby, holdt hovedappell om kvinners rettssikkerhet.

Et annet hovedtema i Oslo var sosial kontroll og æreskultur.

– Mange minoritetskvinner har samlet seg for å kjempe kampen, støtte de som gjør opprør og gjøre opprør sammen, forklarer Størset.

LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik skulle ta for seg kamp for likelønn og faste og hele stillinger i arbeidslivet. Også Ulrikke Falch fra TV-serien Skam skulle holde appell på Youngstorget i Oslo sentrum.

Valget av USAs president Donald Trump var et viktig bakteppe for årets kvinnedag. Trumps forbud mot bistand til organisasjoner som informerer og tilbyr abort har provosert kraftig. Størset peker samtidig på at det pågår en heftig abortdebatt i Polen.

