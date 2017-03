Tre bedriftsledere dømt til fengselsstraffer for miljøkriminalitet

Daglig leder er dømt til 90 dager i fengsel og de to andre til 60 dagers ubetinget fengsel i Nordre Vestfold tingrett.

Selskapet Revac AS har samtidig fått en bot på 2,8 millioner kroner for brudd på forurensningsloven, mens Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS har fått en bot på 240.000 kroner.

Død fisk

Dommene kommer etter en kraftig brann i et ulovlig avfallslager i et gjenvinningsanlegg i mai 2014. Brannen førte blant annet til at minst 1.500 kilo fisk døde i Re i Vestfold. I tillegg ble det innført drikkevannsforbud i nærområdet, og to gårdbrukere ble ilagt omsetningsforbud av Mattilsynet med bakgrunn i forurensningsfaren.

Ingen av de tre dømte innrømmet straffskyld da saken startet, og ifølge advokaten deres, Morten Hugo Berger, vil de vurdere å anke.

– Sånn vi leser dommen, er det åpenbare feil i den. Det foreligger ingen brudd på utslippstillatelsen, og vi forstår ikke at de kan bli dømt. Sett fra et juridisk ståsted er denne dommen fullstendig ensidig, sier han til NRK.

– Stort skadepotensial

Ifølge førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim har man neppe sett saker med et så stort utslipp av miljøgifter i naturen som i dette tilfellet.

– Økokrim har tidligere hatt flere forurensningskriminalitetssaker mot selskaper som driver avfallshåndtering. Dette er en sterkt voksende bransje hvor muligheten for høy fortjeneste er stor, men hvor faren for skader på miljøet også er stor, noe denne saken viser. Det er derfor helt grunnleggende at bransjen gjennom et strengt strafferegime får vite at klanderverdige feil og forsømmelser får konsekvenser, sier han i en pressemelding.

