Skam-stjerne stjal showet på kvinnedagen

– Fra ung alder blir gutter lært at kvinner er noen som vil ha deg, noen som byr seg fram for deg og ber om å bli pult. Over et skrivebord, under en vask, på et operasjonsbord, i et baksete – av tre menn, av stefaren sin ..., sa Falch, som flere ganger ble avbrutt av voldsom applaus.

Skuespilleren, som spiller karakteren Vilde i den populære NRK-serien Skam, ba kvinner frigjøre seg fra skjønnhetstyranniet og slo et slag for bedre seksualundervisning.

– Når vi vet at porno er den mest tilgjengelige og grafiske seksualundervisningen, kan vi se for oss konsekvensene for de neste generasjonene, som blir oppfostret på hard core porno, sa hun.

Vold og voldtekt

Flere tusen kvinner og også noen menn hadde trosset snøvær og kulde for å feire kvinnedagen i Oslo. "Gi oss det vi vil ha, respekt for kvinnekroppen", "#Shedecides" (hun bestemmer), "Voldtekt er sex uten samtykke" og "Feminismen er grenseløs – gi vern til kvinner på flukt" var blant parolene.

Hovedparolen i hovedstaden var mot vold, voldtekt og for kvinners rettssikkerhet, en problematikk som har fått stor oppmerksomhet den siste tiden.

Det er bare på papiret kvinner og menn har de samme rettighetene og det samme rettsvernet, slo Gunhild Vehusheia, leder av paraplygruppen Norges kvinnelobby, fast i sin appell.

– Vi lever ulike liv, og vi er utsatt for mange flere og mer systematiske brudd på vår kropp og vår psyke, vårt liv og vår frihet. Alle har rett til et liv uten vold, men statistikken viser at kvinner i Norge har ikke dette, sa hun.

– Hver tredje kvinne i verden blir utsatt for kjønnsbasert vold, og hver fjerde kvinne i Norge er utsatt for vold av sin partner, hver tidende utsatt for voldtekt, fremholdt Vehusheia.

Gjør opprør

Et annet hovedtema i Oslo var sosial kontroll og æreskultur.

– Mange minoritetskvinner har samlet seg for å kjempe kampen, støtte de som gjør opprør og gjøre opprør sammen, forklarte Hanne Størset fra 8.-marskomiteen til NTB i forkant av markeringen.

LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik holdt appell om kamp for likelønn samt faste og hele stillinger i arbeidslivet.

– Når LO går til kamp mot økt midlertidighet, er likestilling et viktig argument. Vi vet at kvinner er overrepresentert blant dem som jobber midlertidig. Derfor jobber vi for at heltid må være normen for alle, sa hun.

Valget av USAs president Donald Trump var et viktig bakteppe for årets kvinnedag. Trumps forbud mot bistand til organisasjoner som informerer og tilbyr abort, har provosert kraftig. Den heftige abortdebatten som pågår i Polen, ble tatt opp i en egen appell.

(©NTB)