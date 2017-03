Rettssaken mot Pål Enger må behandles på nytt

Enger ble i mars i fjor dømt til to år og sju måneders fengsel for å ha stjålet 15 verk av Hariton Pushwagner, Vebjørn Sand og Camilla Grythe. Enger har hele tiden hevdet at han kun stjal fem trykk.

To av Pushwagner-trykkene dukket imidlertid opp i politiets etterforskning av heleritiltalte Imran Saber. Trykkene ble kjøpt og regnskapsført i en innrammingsbutikk før Enger begikk sitt tyveri i galleriet Fineart i desember 2015.

Nå har Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fastslått at saken må opp i Borgarting lagmannsrett på nytt, skriver Dagbladet.

«Det er klart uheldig at en rettskraftig dom bygger på et uriktig faktisk forhold,» heter det i avgjørelsen fra Gjenopptakelseskommisjonen.

Advokat Fridtjof Feydt karakteriserer dommen som et justismord, og vil nå begjære Enger løslatt etter at han har sonet over halve straffen.

Enger er tidligere dømt for flere kunsttyverier. I 1988 stjal han Edvard Munchs "Vampyr" fra Munch-museet, og seks år etter sto han bak tyveriet av Munchs "Skrik" fra Nasjonalgalleriet på åpningsdagen av Lillehammer-OL.

