Rømt fange pågrepet i Bergen  

Han ble pågrepet i Bergen tirsdag kveld, melder Sogn Avis.

– Han skal avhøres, og så vil han bli framstilt for varetektsfengsling, sier lensmann Ove Andersen i Vik.

Mannen var varetektsfengslet, siktet for narkotikalovbrudd, og skulle transporteres til fengselet i Vik da han stakk av mandag 13. februar i år. Politiet støtte på mannen tilfeldig i Bergen tirsdag.

– Vi hadde en ruspatrulje ute i Bergen sentrum, og patruljen møtte på mannen. Han var utagerende, og det endte med at han ble anmeldt for vold mot politiet. Først etterpå fant de ut at han var etterlyst, sier operasjonsleder Jan Tore Heggholmen i Vest politidistrikt.

