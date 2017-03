Politisk enighet om å frata fremmedkrigere passene deres

Justiskomiteen består av representanter for partiene Høyre, Ap, Frp, KrF og Sp. Formålet med den nye passloven er å hindre rekruttering av fremmedkrigere. Ved å frata dem reisedokumenter som pass og ID-kort hindres de i å reise til konfliktområder. Komiteen ble enige om lovendringen mandag denne uka, skriver Nettavisen.

– Når det er flertall i justiskomiteen, blir det etter alle solemerker flertall på Stortinget. Denne loven vil tre i kraft så fort det lar seg gjøre, sier Høyre-representant og komitémedlem Peter Frølich.

Myndighetene skal kunne frata personer pass og ID-kort når det er mistanke om at noen vil reise til konfliktområder.

– Dette er en del av regjeringens offensiv mot norske statsborgere som reiser utenlands for å delta i væpnet konflikt for Islamsk Stat (IS). Vi har gjort det straffbart å delta i grupper som IS. Målet nå er å stanse enda flere IS-sympatisører fra å reise både ut og inn av Norge. Vi gjør det blant annet det lettere for politiet å frata dem passene, sier Frølich.

