Påstand om 18 års fengsel for asyldrap på Sunndalsøra

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim sa i Nordmøre tingrett i Kristiansund at hun mente 19-åringen skal dømmes for overlagt drap, melder NRK.

19-åringen knivstakk 17-åringen 36 ganger og forklarte i retten at det skjedde på impuls da hun gjorde det slutt.

Den unge mannen har forklart at han tok fly fra Stavanger til Trondheim på drapsdagen. Der kjøpte han en kniv før han reiste videre til asylmottaket i Sunndal der kjæresten bodde.

I retten forklarte han at han husker at han dro fram kniven og stakk. Deretter svartnet det for ham.

– Vi mener det var en planlagt reise der han kjøpte en kniv som var drapsvåpen. Vi mener det var en veloverveid og planlagt handling at han skulle drepe henne da han kom til Sunndalsøra, sa Nordheim.

19-åringens forsvarer, advokat Jørgen Riple, håper straffen lander på rundt 12 år.

– Forskjellen mellom vårt standpunkt og statsadvokatens standpunkt er om drapet har vært planlagt. Vi mener drapet skjedde i affekt, sier Riple.

19-åringen har erkjent straffskyld. Dommen i saken faller torsdag ettermiddag.

(©NTB)