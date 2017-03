Organisasjon for sexarbeidere hevder de ble angrepet i 8. mars-toget

Daglig leder Astrid Renland i PION hevder overfor VG at det var en person som var iført vest som antyder tilknytning til 8. mars-arrangementet som rev i stykker banneret.

– Vi ble oppsøkt i toget, og bedt om å fjerne oss. Da sa vi at det ikke var noe problem, vi kunne gå bak toget, sier Renland.

Dette skal ifølge Renland ikke ha vært nok for kvinnen.

– Det kom til håndgemeng, og hun rev i stykker banneret vårt, sier Renland.

Pressekontakt for 8. mars-komiteen Hanne Størset sier at hun ikke har informasjon om hvem som rev i stykker banneret.

– At man er iført vest betyr ikke at man representerer komiteen. De som er med på møter gjør dét. Vi mobiliserer i tillegg vakter til arrangementet, men de er der for å dempe gemyttene, sier hun.

Samtidig gjør hun det klart at PIONs budskap ikke er velkommen i toget på kvinnedagen.

– Parolen de kommer med, har de egentlig ikke tillatelse til å gå med i 8. mars-arrangementet, og det vet de. Den bryter med parolegrunnlaget. 8. mars-komiteen er en demokratisk prosess, hvor man stemmer over paroler. De som bryter med det må lage sitt eget arrangement, eller finne på noe annet.

