Mæland vil ha svar om treg likestilling i næringslivet

– Vi må få mer kunnskap om hvorfor det er slik at næringslivet utvikler seg mye tregere enn resten av samfunnet, sier Mæland og viser til at det står langt bedre til på andre samfunnsområder, som akademia og politikk.

På kvinnedagen er hun i Trondheim for å dele ut pris til årets kvinnelige gründer. Av gründerne er bare 19 prosent kvinner.

– Vi har også altfor få kvinnelige gründere, sier Mæland, som håper at rapporten vil gi et svar på hvorfor det er slik. Hvem som skal lage rapporten, blir klart etter 10. mars, da tilbudsfristen går ut. Mæland sier at rapporten skal være klar til midten av august.

SSBs tall som ble offentliggjort onsdag viser at fordelingen mellom mannlige og kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskaper har stått nesten på stedet hvil de siste årene. I norske aksjeselskaper (AS) er 18 prosent av styrerepresentantene kvinner. I allmennaksjeselskapene (ASA) er andelen 42 prosent, litt over lovpålagte 40 prosent. Andelen aksjeselskaper med en kvinne som daglig leder, er 16 prosent, mens andelen kvinnelige ledere i allmennaksjeselskaper er 7 prosent, viser tallene.

Kvinneandelen i styrene i aksjeselskaper er høyest Finnmark, Troms og Nordland, med henholdsvis 23, 20 og 20 prosent. Vest-Agder har den laveste andelen kvinnelige styrerepresentanter med 16 prosent.

Statlig bedring

I selskaper der staten har en eierandel, står det litt bedre til.

-Staten har greid å rekruttere kvinner både til styrer og styreledere gjennom bevisst arbeid. For bedrifter der staten er på eiersiden, har vi en markant økning i antall kvinnelige styremedlemmer. Den er nå på 47 prosent, mens antall kvinnelige styreledere er 46 prosent. Men fortsatt er andelen kvinner i ledelsen i selskapene for lav, sier Mæland og viser til at kun 21 prosent av selskapene med statlige eierandeler har en kvinne som administrerende direktør.

For allmennaksjeselskapene – ASA – ble det i 2005 innført en lov om minst 40 prosent kvinner i styrene.

– En 40-prosents grense er mye vanskeligere å få til innenfor næringslivet generelt. De aller fleste bedrifter er privateide. Mange er familieeide og veldig små, og det at staten skal gå inn og sette lovkrav til dem, må være absolutt siste utvei, sier Monica Mæland.

