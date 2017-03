Kripos koblet inn etter bombetrusler mot flere barneskoler

Den første trusselen ble ringt inn til Gjerpen barneskole i Skien klokken 9.15. Skolen har over 400 elever.

– Skolens rektor mottok en telefon fra en mann der ordet "bombe" ble brukt. Politiet vurderer dette som en bombetrussel, sier politistasjonssjef Annie Sandersen ved Grenland politistasjon til NTB.

Senere viste det seg at flere skoler rundt om i landet har mottatt samme trussel i samme tidsrom. Vest politidistrikt opplyser at Kripos samkjører de ulike politidistriktene som onsdag mottok bombetrusler.

Utlandet

Klokken 9.24 mottok Charlottenlund barneskole i Trondheim en lignende trussel. Her ble det ikke iverksatt evakuering. Kun to minutter senere mottok Nordnes skole i Bergen en bombetrussel. Klokken 10.25 ble politiaksjonen på Nordnes skole avblåst etter at politiet hadde gjennomsøkt bygningen og ikke funnet noe, skriver Bergen kommune på sin nettside.

Også Kvarstein barneskole i Vennesla i Vest-Agder mottok en bombetrussel onsdag, opplyser politiet i Agder til NRK. Det ble etter kort tid konkludert med at trusselen ikke var reell, og skoledagen fortsatte som normalt.

– Det er flere skoler i Norge som har mottatt tilsvarende trusler. Dette har også skjedd i utlandet, etter hva vi forstår, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Danmark

– Vi jobber nå med å finne ut hvem som står bak trusselen. Heldigvis blir de som kommer med slike trusler ofte tatt, sier operasjonsleder Jan-Tore Heggholmen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

TV 2 skriver at også Egtved Skole utenfor Vejle på Syd-Jylland i Danmark mottok en bombetrussel like etter klokken 9 onsdag, og viser til TV 2 i Danmark.

