Krever strengere straffer for Cappelen-medarbeidere

De fem medarbeiderne til Cappelen ble i Asker og Bærum tingrett dømt til mellom fem og 16 års fengsel i 2015, men i ankesaken i Borgarting lagmannsrett har aktor lagt ned påstand om strengere straff, melder NRK.

Narkoligaens hasjlager ble disponert av den mye omtalte 52 år gamle rørleggeren som skal ha vært med og pusset opp badet til den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen. Mannen har vært for syk til å forklare seg både i den pågående ankesaken i lagmannsretten og som vitne i tingrettssaken mot Jensen og Cappelen.

Strengere straff

52-åringen ble i tingretten dømt til 13 års fengsel, men aktor Hulda Karlsdottir ber i sin straffeutmåling om 15 års fengsel for rørleggeren. En 64 år gammel mann som opprinnelig ble dømt til 16 års fengsel, må dømmes til 18 år, mener aktor.

En tredje mann, som ble dømt til 15 års fengsel i tingretten, må dømmes til 17 års fengsel ifølge aktor, som ønsker å opprettholde dommen på ni års fengsel som en hedmarksmann ble idømt i tingretten.

Mildere straff

Til slutt ber Karlsdottir om mildere straff for en 46 år gammel mann som i tingretten ble dømt til fem og et halvt års fengsel. Hun mener straffen bør reduseres til fire år, blant annet fordi han har erkjent straffskyld og i lagmannsretten er dømt for innførsel av et mindre kvantum hasj enn i tingretten.

Torsdag skal forsvarerne legge fram sine straffepåstander.

