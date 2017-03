Har ikke funnet avvik etter mobilkranulykken i Kristiansand

– Siden i går har vi tatt noen vitneavhør og vært i kontakt med sjåføren som kjørte mobilkranen. Vi regner med å få avhørt ham i dag eller i morgen. Så skal vi snakke litt med teknikerne som har sjekket kjøretøyet, sier politiførstebetjent Ole Segberg ved Vågsbygd politistasjon til NTB onsdag ettermiddag.

Han legger til at det til nå ikke er avdekket noe ureglementert knyttet til ulykken, men det er fortsatt ikke klarlagt hvorfor mobilkranen flyttet seg.

Kristiansand kommune vil sammen med politiet gå igjennom det som skjedde. Kommunen har ansvaret for anleggsarbeidet ved barnehagen og vil finne ut om alle regler er fulgt.

– Det er kommunen som står for byggearbeidene. Vi vil selvfølgelig gå gjennom hendelsesforløpet for å se om det er avvik og hva som kan være årsaken til at dette skjedde, sier ordfører Harald Furre (H) til NRK.

Kranbilen er fjernet fra stedet og skal undersøkes videre.

– Det vil ta tid å finne ut hva som førte til ulykken. Det står igjen mye etterforskning. Det blir full teknisk gjennomgang av mobilkranen, sier lederen for Agder-politiets kriminaltekniske avdeling Gunstein Kallhovd.

Onsdag formiddag var det en minnemarkering i Karuss barnehage der gutten gikk.

