Flere partier vil skrote midlertidig opphold for asylbarn

UDI har rapportert om en forverring i mottakene for de enslige mindreårige og har sagt at de er mest bekymret for de unge guttene som må ut når de fyller 18 år, ifølge VG.

– Alle signaler vi får fra verger og personer som jobber med dette, er at dette er ganske kritisk, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Arbeiderpartiet sier derimot nei til å skrote ordningen med midlertidig opphold.

– Arbeiderpartiet forholder seg til det forliket vi har inngått med regjeringen og går ikke inn for noen endringer av regelverket nå. Det står vi fast ved, sier justispolitisk talskvinne Kari Henriksen.

Antallet midlertidige vedtak har økt etter endringer i regelverket. Hele 316 fikk midlertidig opphold i 2016, mot bare 15 i 2015.

