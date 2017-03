Fire dødsfall i norske alpinanlegg denne sesongen

Lørdag omkom en mann i 30-årene etter å ha kjørt inn i et tre i alpinbakken i Vestvatn i Bodø. Her er nå flere trær felt for å øke sikkerheten

– Vi har felt noen trær og satt opp sperregjerder og har markert hindringer som hopp og rails. Etter hvert vil vi vurdere om alt av trær og andre naturskapte hindringene som er i anlegget, skal fjernes, sier styreleder Ken Ludvigsen i Misvær idrettslag til NRK.

I februar omkom enn mann i Sulitjelma da akematten han satt på kjørte inn i heishuset i bunnen av bakken. I desember mistet en 23 år gammel kvinne i en ulykke i bakken i Kvitfjell, og i januar omkom en svensk mann i 40-årene i en bakke i Hemsedal.

Kravet til alpinanleggene er å polstre menneskeskapte innretninger, bygninger, lysstolper og lignende. Trær som står i bakken, trenger man derimot ikke merke eller polstre.

(©NTB)