FAFO-rapport: En av fem sex-trakassert på jobb

Det viser en FAFO-rapport, som er utført på oppdrag fra LO og presenteres på kvinnedagen 8. mars.

– Jeg er ikke overrasket over omfanget, for det er på nivå med tilsvarende undersøkelser i andre land, som Sverige. Men at 20 prosent av de ansatte opplever seksuell trakassering på jobb, er selvfølgelig altfor mange og fullstendig uakseptabelt, sier LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Ulikheter

Datamaterialet er basert på en nettundersøkelse blant 1.697 medlemmer av Fagforbundet og 1.432 medlemmer av Fellesforbundet. De to LO-forbundene organiserer henholdsvis ansatte i helse- og omsorgssektoren og hotell- og restaurantbransjen.

Totalt svarte 19 prosent at de har vært utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng i løpet av de siste tre årene. Andelen var noe høyere i hotell og restaurant, med 21 prosent, mot 18 prosent i helse og omsorg.

Menn er i mindretall i undersøkelsesutvalget, men i begge sektorer oppgir 12 prosent av mennene at de har opplevd seksuell trakassering. Tilsvarende andelen blant kvinner er 23 prosent i Fellesforbundet og 19 prosent i Fagforbundet.

Flere forhold

Forskerne som står bak rapporten skiller mellom fysisk, verbal og ikke-verbal seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Ikke-verbal trakassering omfatter blant annet nærgående blikk, blotting og framvisning av eksplisitte bilder.

I hotell- og restaurantbransjen forteller respondentene om seksuell trakassering fra kunder, kolleger og sjefer. LO-medlemmene i helse og omsorg opplever først og fremst trakassering fra brukere og pasienter, og legger ofte vekt på at atferden har sammenheng med pasientens diagnose og sykdomsbilde.

Krever tiltak

Flere av dem som er blitt utsatt for trakassering på jobb, oppgir at de har fått psykiske plager som følge av hendelsene eller at de har bidratt til et ønske om å slutte i jobben. I begge forbundene svarer medlemmer at trakasseringen helt eller delvis har medført sykefravær.

Undersøkelsen omfatter også intervjuer med arbeidsgivere, som oppgir at de i liten grad har vektlag seksuell trakassering som eget tema i sine rapporteringssystemer. Tilfellene som rapporteres, blir varslet og forsøkt løst på "laveste nivå", heter det. Kun i alvorlige saker kobles bedriftshelsetjenesten, verneombud eller tillitsvalgte inn.

– Oppmerksomheten om disse spørsmålene er altfor liten. Arbeidsgiverne må sørge for gode rutiner for å håndtere dette, poengterer Følsvik.

Hun sier LO vil ta et initiativ overfor arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen for å sikre at økt oppmerksomhet om trakassering på arbeidsplassen, blant annet gjennom holdningskampanjer og systematiske rapporteringsrutiner.

