Amundsen avviser kaoskritikk om politireformen

– Departementet har rigget en svært kompetent gruppe av saksbehandlere som vil behandle alle klagene i tråd med forskriften og også god forvaltningsskikk, sier Amundsen til NTB.

– Klageprosessen er klart og tydelig regulert i forskrift og blir selvfølgelig også opprettholdt av Politidirektoratet, tilføyer han.

Justisministeren anklager Senterpartiets Jenny Klinge for å snakke mot bedre vitende og fare med usannheter når hun påstår at arbeidet med politireformen ikke inngir tillit og framstår som kaotisk.

Bakgrunnen for saken er uttalelser Klinge ga NTB tirsdag, der hun viste til at 126 av landets lensmannskontorer skal legges ned, og at klagefristen for kommunene er satt til 10. mars.

– Selv om kommunene i hvert politidistrikt har fått tilbud om å gi uttalelse om klager fra nabokommunene, er fristene for korte til at alle kommunene rekker en politisk behandling, poengterte Klinge.

