20-åring tiltalt for overgrep mot nesten 50 jenter

Den unge mannen ble pågrepet og siktet i mars i fjor, men siden da har antallet ofre økt fra rundt 25 til nesten det dobbelte.

20-åringen er nå tiltalt for seksuelle overgrep mot nærmere 50 jenter under 16 år. Ni av jentene i alderen 13 til 15 år er han tiltalt for å ha forgrepet seg fysisk på, melder NRK.

Tiltalte var selv bare 16 år gammel da noen av overgrepene han er tiltalt for, skjedde. De fleste av de fysiske overgrepene har funnet sted på Hedmarken, mens noen har skjedd andre steder i landet. Overgrepene strekker seg over tidsperioden 2013 til 2016.

De fleste tiltalepunktene dreier seg imidlertid om overgrep på sosiale medier der han ifølge politiet har lurt og truet jenter til å sende nakenbilder av seg selv, og bilder de har tatt av seg selv i seksualiserte situasjoner.

Politiet startet etterforskning av 20-åringen da en familie i Ålesund anmeldte ham for truende atferd mot datteren høsten 2015.

Rettssaken mot mannen starter 18. april i Hedmarken tingrett og skal pågå fram til 26. mai.

(©NTB)