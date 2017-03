Solberg og Stoltenberg til terrorhøring på Stortinget

Riksrevisjonen slo i en rapport i fjor fast at verken politiet eller Forsvaret – sammen eller hver for seg – klarer å sikre offentlige bygninger godt nok. Tirsdag ettermiddag diskuterte komiteen hvem som skal møte i høringen som enten vil finne sted 20. eller 21. mars.

Mot Høyres og Frps stemmer ble det flertall for å invitere statsminister Erna Solberg (H) til høringen. Til gjengjeld sikret regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne flertall for at også tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) skal bes om å komme.

I tillegg er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, Heimevernets sjef Tor Rune Raabye, politidirektør Odd Reidar Humlegård, tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp), hans etterfølger Per-Willy Amundsen (Frp) og direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet de øvrig inviterte til høringen.

Rapporten fra Riksrevisjonen, som altså ble lagt fram fem år etter terroren 22. juli, konkluderer med at svikten i arbeidet med såkalt objektsikring, er "svært alvorlig". Uttrykket er det sterkeste Riksrevisjonen kan bruke, og benyttes bare unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv og helse.