Rekordår for Reitangruppen i 2016

Omsetningen for Reitangruppen i fjor ble 89 milliarder kroner, en økning på 3,7 milliarder sammenlignet med 2015. Driftsresultatet endte på 3,9 milliarder kroner og resultatet før skatt på 7,3 millioner kroner.

Resultatet for 2016 er bedre enn noensinne, både innen handel og eiendom.

– Min drivkraft er å bygge solide selskaper og verdifulle arbeidsplasser. Nøkkelen til gode resultater er dyktige folk med vilje til kostnadsfokus i en tid hvor vi utvikler oss kraftig, sier Colonialmajor Odd Reitan i en pressemelding.

I 2017 har Rema 1000 kommet i hardt vær etter innføringen av sin bestevennsordning, som har ført til at en lang rekke produkter har forsvunnet fra butikkhyllene.

Ifølge Aftenposten har da også februar måned vært dramatisk for butikkjeden, med en omsetningsnedgang på 3,6 prosent. Organisk vekst eller fall viser utviklingen mellom sammenlignbare butikker, der nye eller nedlagte butikker ikke er tatt med i regnestykket. Markedsandelen har nå falt med 0,6 prosentpoeng til 23,5 prosent.

2016 var imidlertid også et godt år for butikkene i dagligvarekjeden. Omsetningen for Rema 1000 endte på 68,8 milliarder kroner, opp fra 63,3 milliarder i 2015. Driftsresultatet endte på 2,3 milliarder kroner, opp fra 1,9 milliarder året før.

(©NTB)