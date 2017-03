Regjeringen styrker innsatsen mot radikalisering i fengslene

– Det er avgjørende for regjeringen å hindre at personer rekrutteres inn i ekstreme miljøer. Vi vet at radikaliserte personer er fengslet i Norge, og at det er en fare for at disse kan radikalisere andre innsatte. For å motvirke dette har kriminalomsorgen utviklet flere kompetansehevende tiltak slik at de ansatte lettere kan identifisere og håndtere denne type problemstillinger i fengslene, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til TV 2.

Den kjente islamisten Ubaydullah Hussain er tiltalt for deltakelse i ekstremistgruppen IS. Senere i mars får både han og en 19 år gammel konvertitt dommen i Oslo tingrett. Samtidig sitter det flere ekstreme islamister i varetekt i Norge, og etter det TV 2 kjenner til er det ventet flere terrortiltaler i løpet av våren og høsten. Hittil er fem personer fra Norge dømt for å være fremmedkrigere i Syria.

Blant tiltakene regjeringen iverksetter, er etablering av et såkalt e-læringsprogram for ansatte i kriminalomsorgen. Elleve ressurspersoner har fått ansvar for kompetanseheving i kriminalomsorgen, blant annet i sikkerhetsvurderinger av innsatte, informasjonshåndtering og bidra til at alle ansatte kjenner rutinene for bekymringsrapportering.

Videre skal samarbeidet mellom kriminalomsorgen, kommunene, det ordinære politiet og PST styrkes ytterligere, mens Kulturdepartementet skal opprette et kurstilbud for ledere i trossamfunn, idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

