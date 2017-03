Liten økning i Folketrygdfondets avkastning

Det er 1,2 prosentpoeng bedre avkastning enn markedet. Markedsverdien utgjorde ved årsskiftet 212,3 milliarder kroner.

– Bedre utsikter for verdensøkonomien, oppgang i oljeprisen og rekordhøye laksepriser ga solide resultater for året, sier administrerende direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

Avkastningen for aksjeporteføljen var på 10,5 prosent og 2,2 prosent for renteporteføljen. Meravkastningen for aksjeporteføljen var 1,8 prosentpoeng, mens meravkastningen for renteporteføljen var 0,3 prosentpoeng.

Avkastningen er om lag på nivå med den årlige gjennomsnittlige avkastningen de siste ti årene, som er 7,2 prosent. Meravkastningen er også på nivå med det årlige tiårssnittet, som er 1,1 prosentpoeng.

Svarva bemerker at det kan være krevende å opprettholde en høy avkastning fremover.

– Innovasjonstakten er rask, forretningsmodeller må justeres og internasjonal politikk er i endring, sier hun.

