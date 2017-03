Kranpersonell forsøkte forgjeves å redde femåring i Kristiansand

Den tragiske ulykken skjedde like ved Karuss barnehage og skole i Vågsbygd like etter klokken 8 tirsdag morgen.

Opp gangveien kom en mor og hennes fem år gamle sønn og datter på tre gående da mobilkranen som hadde stanset lenger oppe i bakken, plutselig begynte å skli nedover.

– De parkerte bilen på toppen av en bakke for å undersøke bakken, og for å se om det var glatt. Da de snudde seg hadde kjøretøyet begynt å skli nedover, forteller Håvard Jahren, daglig leder i Nordic Crane Sør, til NRK.

De to arbeiderne forsøkte umiddelbart å avverge ulykken de fryktet kunne skje. Den ene skal ifølge Jahren ha kastet seg inn i kranbilen for å forsøke å stanse ferden nedover gangveien, mens den andre gikk bak for å hindre at noen skulle bli truffet.

Forsøkte å redde barna

Hjelpemannen i 50-årene skal ha kastet seg over søskenparet i et forsøk på å få dem vekk fra kjøretøyet, og havnet selv under kranbilen som til slutt stanset ferden i en fjellvegg. Gutten ble sittende fastklemt, og døde på sykehus litt senere. Lillesøsteren slapp fra ulykken med lettere skader. Det samme gjorde arbeideren som forsøkte å redde dem.

– Per nå er det ikke tatt ut noen siktelse mot kranføreren. Vi må avhøre vitner og de to ansatte, men de er ikke i stand til å la seg avhøre nå. Det er tragisk nok det som har skjedd, sa politiførstebetjent Ole Segberg til NTB tirsdag ettermiddag.

Segberg, som er etterforskningsansvarlig ved Vågsbygd politistasjon, bekrefter at hjelpemannen forsøkte å dytte barna ut av gang- og sykkelstien da han så hva som skjedde.

Det samme forteller Morad Poor, som skulle levere sine barn på skolen da han ble vitne til den forferdelige ulykken.

– Jeg så at den store bilen gled bakover. Den ene mannen løp bak bilen og forsøkte å hjelpe barna, sier Poor til Fædrelandsvennen.

Fortsetter etterforskningen

De to kranarbeiderne var på vei til skolen i forbindelse med en pågående utbygging. Kranen skulle de bruke til å løfte materialer opp på taket. Gang- og sykkelstien brukes som anleggsvei inn til byggeområdet, sier Håvard Jahren i Nordic Crane til NTB.

Nordic Crane skal nå gå gjennom sine arbeidsrutiner mens de venter på rapportene fra politiet, Arbeidstilsynet og Statens havarikommisjon. Mobilkranen ble fraktet vekk fra stedet tirsdag formiddag, og det ble blant annet foretatt friksjonsmåling av gangveien. Kranen skal de neste dagene undersøkes grundig, blant annet skal håndbrekk og bremser sjekkes.

– Det vil ta tid å finne ut hva som førte til ulykken. Det gjenstår mye etterforskning. Det blir full teknisk gjennomgang av bilen, sier Gunstein Kallhovd, lederen for den krimtekniske avdelingen i Agder-politiet.

Kriseteam

Kommunens kriseteam bistår nå både pårørende og ansatte ved Karuss barnehage, der begge søsknene gikk. Flere barn var vitne til hendelsen og følges opp. Barnehagen kalte inn ekstra bemanning for å opprettholde normal drift tirsdag. På kvelden var det åpent møte for foreldrene, med kriseteamet, ansatte fra barnehagen og PP-tjenesten til stede.

– Barna har hatt en forholdsvis normal barnehagedag. Personalet har ikke det. Det har vært en dag preget av mye sorg, fortvilelse og sjokk, sier enhetsleder i Karuss og Skårungen barnehageenhet, Helle Schiøtz, til Fædrelandsvennen.

(©NTB)