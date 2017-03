Klassekampen fortsetter veksten

Veksten er fordelt på 366 i digital opplagsvekst og 1.400 på papir.

– Økningen viser at det fremdeles er styrke i papiravisen, sier Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen.

Klassekampens opplag passerte 10.000 i 2006.

– Ikke minst er dette en fjær i hatten for det politiske systemet. Klassekampens opplagsvekst er et bevis på at pressestøtten har bidratt til mediemangfold, akkurat som bestilt, sier han.

Klassekampen sier de har ytterligere digitale ambisjoner i tiden fremover.

– Det viktigste for avisas økonomi er betalingsvillige abonnenter. Nå ser såkalt digital brukerbetaling ut til å ha fått et gjennombrudd i medielandskapet, og fremover har vi ambisjoner om å utvikle oss digitalt. Vi vil skape den kvalitetsfølelsen mange får av avisa også på nett, sier utviklingsredaktør Katrine Ree Holmøy.

Klassekampen er ikke den eneste nisjeavisen som vokser. Nynorskavisen Dag og Tid, som kommer ut hver fredag, hadde en opplagsvekst på 2,4 prosent til 11.211 i 2016. Avisen har dermed nesten doblet opplaget siden 2000. Den andre store ukeavisen, Morgenbladet, ligger stabilt på et opplag på 28.870.

