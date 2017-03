Ingen hastebehandling av Helgesens ulveforslag 

Miljøminister Vidar Helgesen (H) fastslo da han la fram sitt forslag til endring av naturmangfoldsloven sist fredag, at det nå er opp til Stortinget å avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen i årets lisensfellingsperiode. Den utløper 31. mars.

Senterpartiet reagerer på at energi- og miljøkomiteen tirsdag bestemte seg for å vente én uke med å fastsette en tidsplan for å behandle Helgesens forslag. Dermed ryker etter all sannsynlighet årets jaktsesong.

– Dersom regjeringen hadde ment alvor med at vi skulle følge opp rovdyrforliket og ta ut flere ulv i år, burde planen for behandlingen av forslaget vært klar allerede i dag, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

– Regjeringen har klart å trenere Stortingets vedtak på en slik måte at det ikke er mulig å innfri Stortingets forlik nå i vinter, mener hun.

Arnstad frykter resultatet vil bli en betydelig økning av ulvestammen det kommende året.

Hensikten med Helgesens forslag er å åpne for felling av flere ulver, men statsrådens lovendring møter motbør fra alle kanter. Ulvemotstanderne frykter forslaget kan gjøre det vanskeligere å felle ulv, mens Venstre raskt fastslo at naturmangfoldsloven ikke skal endres.

