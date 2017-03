Gutt livstruende skadd i ulykke i Kristiansand

Gutten kom i klem under et tungt kjøretøy. Han er kjørt til sykehuset i Kristiansand, og kommunens kriseteam er varslet.

– Det ser ut som en mobilkran har sklidd på det glatte føret og kommet inn på gang- og sykkelveien. Ett av de to barna som ble truffet, måtte frigjøres, sier politiets innsatsleder Kjell Iveland til Fædrelandsvennen.

Det andre barnet ble ifølge politiet lettere skadd og ble behandlet på stedet. De to barna tilhører Karuss barnehage som ligger i nærheten.

Ulykken skjedde like ved Karuss skole like før skolestart. Barnehagen ligger like ved. Rektor Hege Ose ved Karuss skole sier at de har informert foresatte og elever om at det ikke var elever som var involvert i ulykken.

– I forbindelse med hendelsen hadde vi voksne ute som geleidet barna inn på skolen. Det har gått ut SMS-varsling om det som har skjedd, sier rektoren til Fædrelandsvennen.

Det ble sendt en luftambulanse til ulykkesstedet da meldingen om ulykken kom klokka 8.10 tirsdag morgen.

Politiet har sperret av området. Kriminalteknikere var tidlig på plass for å starte sine undersøkelser.

