Duell om barnetrygd på Høyres landsmøte

– Tenk om vi kunne være det første landet som tilbyr gratis barnehage til alle, sier stortingsrepresentant Kristin Vinje.

Hun vil forsøke å få partiet med på en radikal endring av en av velferdsstatens grunnpilarer: barnetrygden. Siden 1946 har alle barnefamilier fått denne utbetalt, uavhengig av inntekt.

Vinje kan ta med seg tungt skyts fra rapporten om ytelsene til barnefamilier regjeringen fikk overlevert mandag. Ekspertutvalgets flertall mener at pengene som brukes til barnetrygd til alle, bør gå til gratis barnehage. Lavinntektsfamilier bør fortsatt få barnetrygd, med økte satser.

Splitter partiet

Et mindretall i programkomiteen støtter forslaget. Saken splitter partiet i to, medgir Vinje.

– Det er sterke meninger på begge sider. Det er en tanke som kanskje må modnes, sier hun.

Fredag møter hun parlamentarisk leder Trond Helleland til duell om temaet, og Vinje synes hun har gode argumenter på hånden:

– Vi innser at barnehage er en viktig arena for læring, lek og sosial tilknytning. Å inkludere barnehagen i det gratis utdanningsløpet vi har i Norge, hadde vært helt strålende, sier hun.

Gratis barnehage er både god likestillingspolitikk og god integreringspolitikk, fortsetter hun.

Samtidig vil en målrettet og forsterket barnetrygd for lavinntektsfamilier bidra til å redusere barnefattigdom, mener både Vinje og ekspertutvalget.

Står stille

Satsen for barnetrygden – en snau tusenlapp i måneden – har stått stille siden 1996.

– Vi har latt være å røre den i 20 år, og det er en unnlatelsessynd om vi ikke tar stilling til hva vi nå vil med denne ordningen, sier Vinje.

De siste 15 årene har det vært en stor satsing på barnehager. Det koster, og nå er det på tide å prioritere, mener hun.

Skeptisk statsminister

Statsminister og partileder Erna Solberg er imidlertid skeptisk.

– Jeg skjønner at det er fristende å finansiere nye offentlige ytelser ved å gjøre endringer i en ordning man har. Men alle vet at barnetrygden er ekstremt viktig for de med lavest inntekt. Det er ikke snakk om å fjerne den for dem med lavest inntekt. Da kan vi bli sittende igjen med en situasjon hvor det kanskje ikke er så mye å omfordele, sier hun til NTB.

Solberg mener dessuten at høyere barnetrygd for noen vil heve terskelen for å gå ut i arbeid.

Ved siden av barnetrygd blir også foreldrepermisjon et stridstema på landsmøtet. Flertallet i programkomiteen vil at Høyre nå skal støtte dagens ordning med fedrekvote. Unge Høyre-leder Kristian Tonning Rise mener partiet skal holde fast på fri fordeling av permisjonen mellom mor og far.

Disse sakene er bare to av sju såkalte dissensdueller under landsmøtet, der ulike syn på punkter i partiprogrammet debatteres.

Appetitt for mer

Høyre inviterte tirsdag pressen til frokost for å fortelle om landsmøtet, som åpner torsdag og varer til søndag.

Statsministeren brukte anledningen til å fastslå at partiet er klar for å fortsette ved makten ved valget til høsten.

-Jeg er sulten på fire nye år.

Solberg pekte ut jobbskaping som en av de viktigste oppgavene framover, særlig i privat sektor. Også eldrereform og kriminalitet og forsvar blir viktige prioriteringer, sier hun.

Flere spørsmål om framtiden for det til tider vaklende borgerlige samarbeidet ble parert av Solberg og nestleder Jan Tore Sanner.

Lederne for alle samarbeidspartiene – Knut Arild Hareide (KrF), Trine Skei Grande (V) og Siv Jensen (Frp)- skal holde hilsningstaler på Høyre-landsmøtet.

– Alle ønsker å samarbeide med Høyre. Derfor må Høyre være sterkt for å kunne dra samarbeidet, konstaterte Solberg.

