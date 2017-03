Canadier og rumener fikk beslaglagt 400.000 kroner

Den 41 år gamle canadieren ble avslørt av valutahunden Duke som markerte for funn av større pengebeløp på Oslo lufthavn Gardermoen 28. februar i år. Tollerne festet ikke lit til mannens forklaring om opphavet til de 180.000 kronene i amerikanske dollar som mannen hadde med seg, og beslagla pengene.

20 minutter senere stanset tollere fra Sandefjord en 29 år gammel rumener som skulle med ferja til Hirtshals.

– Tollerne reagerte på at pengene var forsøkt skjult inne i et stort putetrekk. Tolletaten mener derfor at pengene stammer fra straffbare handlinger eller svart arbeid. Hele beløpet på nær 221.000 kroner ble derfor beslaglagt, opplyser Tolletaten.

Mannen hevdet selv at pengene stammet fra salg av magasiner, en forklaring tollerne ikke festet lit til.

Ifølge Tollvesenet avdekket tollere og valutahunder 52 millioner kroner i udeklarert valuta i 2015. Alle beløp over 25.000 kroner skal deklareres ved inn- eller utreise.

(©NTB)