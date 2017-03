Abonnementsvekst i norske mediehus

Ifølge Klassekampen kan flere av de norske mediekonsernene rapportere om at noen av de negative trendene som har plaget dem de siste årene, har snudd. Dette kommer blant annet fram i opplagstallene, som legges fram onsdag.

– Det er én pil som peker kraftig oppover for oss om dagen, og det er oppslutningen om våre produkter og betalingsvilligheten for lokalt innhold. Tallene som legges fram onsdag vil vise at 48 av våre aviser har opplagsvekst, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

Også aviskonsernet Polaris Media melder om vekst i abonnementsinntektene, mens annonseinntektene har betydelig nedgang, også digitalt. Det samme gjelder Schibsted.

(©NTB)