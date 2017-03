Sykepleierforbundet bekymret over akuttavdelingene

Ifølge NRK er belegget ofte så høyt at pasienter ikke blir sendt videre til behandling. Sykepleierforbundet har den siste tiden fått bekymringsmeldinger fra blant annet Hamar, Lillehammer og Østfold.

–Det verste som kan skje, er jo at pasientene dør og at vi ikke får startet opp og gitt riktig behandling før det er for sent, sier forbundsleder Eli Gunhild By. Helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe, mener situasjonen ved mange akuttmottak er uforsvarlig.

–Det er svært farlig for de pasientene det gjelder, for akuttmottakene er jo ikke dimensjonert eller har en bemanning til å ta seg av pasientene. Da risikerer man at pasientene blir liggende uten nødvendig tilsyn.

By mener det overordnede ansvaret ligger hos helseminister Bent Høie (H).

–Så har vi de regionale helseforetakene og det enkelte foretaket, som må organisere seg på en sånn måte at pasientsikkerheten blir ivaretatt, sier hun.

(©NTB)