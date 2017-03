Reisebyrå synes flyselskapene bør tenke mer på kvinner

– De flyselskapene som klarer å etterkomme kvinners krav til service vil også bli de som går seirende ut av fremtidens markedskamp, sier kommunikasjonsdirektør Anette Maltun Koefoed i Berg-Hansen til Aftenposten.

En spørreundersøkelse blant 20.000 av selskapets kunder, viser at kvinner vil ha miljøvennlige alternativer, sunnere mat og økt bagasjekvote. Menn er mer opptatt av tilgang til lounge og oppsparing av bonuspoeng.

– Jeg fatter ikke at de tør ta så lite hensyn til ønskene fra sin dominerende kundegruppe, sier Maltun Koefoed, som mener at de som vinner kvinnene, vinner hele familien. Hun mener fly og flyplasser først og fremst er innrettet for å dekke "mannsbehovene".

Informasjonssjef Fredrik Henriksson i SAS sier selskapet ikke har noen planer om å differensiere passasjerbetingelsene mellom kjønnene.

– Vi får naturligvis mye informasjon gjennom våre løpende kundeundersøkelser, men bygger ikke vårt tilbud til kundene ut fra hvilket kjønn de tilhører, men ut fra hvilket behov man har i forbindelse med reisen, sier Henriksson. Han sier selskapet har gjort endringer for bagasje og mattilbud på bakgrunn av slike undersøkelser.

