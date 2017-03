Regjeringen flytter norske soldater til Vest-Irak

– Sikkerhetssituasjonen er mer urolig i Anbar, noe som gjør at vi styrker egenbeskyttelsen, også på materiellsiden. Dette er de norske soldatene godt trent og utrustet for, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

– Den norske styrken skal ikke delta direkte i kamphandlinger, men har som alltid full adgang til egenbeskyttelse, fortsetter hun.

Kritisk

Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ble mandag ettermiddag orientert om at mandatet for det norske bidraget i krigen mot IS forlenges med tolv måneder fra og med 10. mars 2017.

– SV er kritisk til et militært bidrag i Anbar-provinsen. Det øker risikoen. Sivile norske bidrag i regionen er viktigere, sier SVs utenrikspolitiske talsperson Bård Vegar Solhjell til NTB.

Styrken er i dag i det kurdiskkontrollerte Arbil-området i Nord-Irak, der Norge også har bidratt med et kirurgisk team til det militære sykehuset. Bidragets størrelse på rundt 60 personer videreføres når styrken nå flyttes til Anbar. Norge vil også tilby et kirurgisk team til et militært sykehus i Anbar, tilsvarende det som er i Arbil.

Trening og rådgivning

Forsvarsministeren sier oppdraget går ut på å trene og rådgi ledelsen i de irakiske sikkerhetsstyrkene på brigade- og divisjonsnivå samt politi og grensevakt. Det er en dreining fra Arbil, der det stort sett har vært snakk om undervisning i grunnleggende soldatferdigheter.

– Etter hvert som IS presses og fratas kontroll over stadig mer territorium, endrer også koalisjonens konkrete styrkebehov seg. Det er ikke lenger behov for det norske styrkebidraget i Nord-Irak, men etterspørselen etter kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker i andre deler av Irak øker, sier Søreide.

Den norske styrken vil samarbeide med personell fra USA, Storbritannia og Danmark, som allerede er på plass i Anbar. I tillegg vurderer Nederland og Sverige å sende et bidrag til provinsen.

Stabsoffiserer

Regjeringen har også besluttet å videreføre bidraget med stabsoffiserer til koalisjonen mot IS, så lenge Norge har styrkebidrag i operasjonen. Norske stabsoffiserer vil fortsatt være i Nord-Irak inntil koalisjonen finner erstatninger, opplyser Forsvarsdepartementet.

Koalisjonen har til hensikt å bekjempe IS ved å strupe finansiering og stanse tilførselen av fremmedkrigere i tillegg til militær innsats. Koalisjonen prioriterer også å imøtegå IS' propaganda samt å bidra til å stabilisere området.

Syria

I tillegg til Irak-styrken ble det i mai i fjor besluttet å sende en styrke på inntil 60 soldater til Jordan for å trene opp syriske opprørere som kjemper mot IS. Stortinget ga måneden etter klarsignal til at soldatene – om nødvendig – kan bevege seg inn på syrisk territorium.

Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om også dette bidraget skal opprettholdes. Mandatet for denne styrken utløper først i mai.

(©NTB)