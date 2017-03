Røe Isaksen vil gi skolebarna tid til å spise matpakken

– Nå må barna få tid til å spise matpakka si. Det er viktig å få satt av tid til dette, både for kosthold og helse. Vi vet at spisetiden på mange skoler blir "spist opp" av masse annet. En del elever i Norge får fem eller ti minutter til å sluke en matpakke og ikke noe mer. Derfor går Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementet ut med et entydig råd om minst 20 minutter spisetid for alle, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), til NTB.

Tilrådningen kommer i "Nasjonal handlingsplan for et bedre kosthold" som legges fram tirsdag. Undersøkelser som Helsedirektoratet har gjennomført, viser at bare halvparten av grunnskolene i Norge legger til rette for en 20 minutter lang matpause.

Skolene og kommunene har store muligheter til å legge opp skoledagen som de vil. Det er ikke noen nasjonalt bestemt matpause. Ifølge kunnskapsministeren har mer enn 90 prosent av elevene i barneskolen med matpakke.

– Mange foreldre vil kjenne seg igjen i at barna får veldig kort tid til å spise. Det skaper dårlige holdninger til både det å ha en god matpause, det å spise litt ordentlig mat og å sette seg ned og ta en ordentlig pust i bakken i løpet av skoledagen, sier Røe Isaksen.

Røe Isaksen har ikke noe sterkt ønske om å detaljstyre kommunene, og vil i første omgang la det være med en sterk oppfordring fra regjeringen og Helsedirektoratet.

– Men i neste runde får vi vurdere om dette er noe vi må lage en enda tydeligere anbefaling må dersom skolene ikke følger opp. Vi vet at mange skoler er opptatt av nasjonale anbefalinger, og Helsedirektoratet vil gjøre undersøkelser for å se om dette går i riktig retning, sier han.

