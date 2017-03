Politiet frigir navn på drapsofferet i Levanger

Det var 20 år gamle Mayson Ali Bakhit Osman som døde på sykehuset i Levanger. Hennes 27 år gamle ektemann er siktet for drap.

Mandag er det gjennomført obduksjon av kvinnen. Politiet vil imidlertid ikke gå ut med mer informasjon om dødsårsaken foreløpig.

Den 20 år gamle kvinnen kom til Norge fra Eritrea for familiegjenforening med ektemannen åtte dager før hun ble fraktet alvorlig skadd til sykehuset onsdag i forrige uke, der hun altså senere døde.

Ektemannen ble fredag varetektsfengslet i fire uker. Han har i politiavhør innrømmet at han tok kvelertak på henne etter en verbal konfrontasjon. Han har forklart at han da var så sint at han ikke husker hva som skjedde, sa advokaten hans Trond Peder Nilsen til Trønder-Avisa i forrige uke.

Det var mannen selv som varslet nødetatene etter hendelsen.

