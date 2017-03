Per Ottar Segel får Kong Olav Vs kreftforskningspris

Prisen blir overrakt av kong Harald på vegne av Kreftforeningen i Oslo 6. juni, melder Kreftforeningen.

Seglen er i dag forsker ved Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) ved Universitetet i Oslo, og får prisen for sin banebrytende innsats innen kreftforskning.

Seglen har forsket på autofagi og dens rolle i kreftutvikling. Autofagi er cellens eget system for søppelsortering og resirkuleringer, og sørger for at cellen holdes i balanse og at cellens farlige avfall blir fjernet for å hindre blant annet kreftutvikling.

– Jeg ser prisen som en viktig anerkjennelse av den store betydningen av medisinsk grunnforskning. Grunnleggende kunnskap om en viktig vekstregulerende prosess som autofagi vil forhåpentligvis kunne gi oss nye kreftmedisiner som stopper kreftcellevekst, sier Seglen.

Kreftforskningsprisen deles ut av Kreftforeningen til forskere som har utmerket seg gjennom flere års innsats for et bedre liv for svært mange mennesker.

(©NTB)