Norske egg inneholder mindre jod enn før

– Analysene vi har gjennomført viser at jodinnholdet i egg har gått ned siden vi analyserte disse produktene i 2000. Konvensjonelle egg innhold 49 mikrogram jod per 100 gram i 2000 mot 30 mikrogram jod per 100 gram i 2016. Det kan være ulike årsaker til endringene, men fôret er en viktig kilde til jod i egg, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Hun sier egg er en kilde til jod, og at det er uheldig at innholdet av jod i egg går ned. Jod er nødvendig for at kroppen skal kunne lage hormoner som regulerer kroppens stoffskifte. Ifølge Helsedirektoratet er fisk den beste naturlige jodkilden og bidrar i gjennomsnitt med drøyt 20 prosent av jodinntaket.

Mattilsynet har også analysert innholdet av miljøgifter i både egg og kylling fra markedsledende produsenter. Konklusjonen er at samtlige egg- og kyllingprodukter de har analysert, inneholdt svært lave nivåer av miljøgiftene bly, kadmium, arsen og dioksiner.

