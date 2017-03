Nå er det høysesong for hodelus

Tidspunktet er ikke tilfeldig, det er nemlig på denne tiden det er høysesong for hodelus. Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 10.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. "Man kan derfor spesifikt oppfordre foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 11.–12. mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes", skriver instituttet.

På nettsiden Luseradar.no, som er en nasjonal, uoffisiell oversikt over lusespredning, kan folk se om det er stor fare for lusespredning i deres område.

Dersom barna har lus, er det ingen krise, sier apoteker Inger Johanne Kjelsen.

– Mange oppfatter det å ha lus som stigmatiserende, men det er viktig å understreke at lus ikke har noe med renslighet å gjøre. De forekommer overalt, i alle typer familier. Allikevel er det viktig å behandle så snart som mulig, sier Kjelsen.

Ved lus oppfordrer apotekeren å ta en tur til apoteket eller se rådene som finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

(©NTB)