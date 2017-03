Mann pågrepet for overfallsvoldtekt i Trysil

– En kvinne har gått gjennom området, på vei ned fra fjellet, da hun ble kontaktet av en person. Kvinnen ble etter hvert lagt i bakken og det er brukt vold, sier lensmann Sondre Kristian Grønstad ved Trysil lensmannskontor til Østlendingen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 4.45 natt til lørdag. Overgrepet har ifølge politiet skjedd på en parkeringsplass nederst i et barneområde i skianlegget.

Grønstad ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som førte til pågripelsen i Sverige. Han understreker at de ikke anser saken som oppklart ennå.

– Vi venter på en avklaring for å få ham utlevert til Norge, slik at vi kan avhøre ham. Det er en god del som gjenstår, men vi mener at vi er på rett spor, sier Grønstad.

