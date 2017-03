Mann dømt til sju års fengsel for å ha voldtatt to søstre

Voldtektene mannen er dømt for, skjedde i en av Bergens nabokommuner søndag 18. oktober i fjor, skriver Bergens Tidende. Den nå dømte mannen ble pågrepet av politiet samme dag.

Da han ble pågrepet, forklarte mannen at de to søstrene hadde hatt frivillig sex med ham i løpet av natten. Dette avkreftet begge søstrene under rettssaken i Bergen tingrett.

Mannen må også betale 150.000 kroner i oppreisning til hver av søstrene. Mannen har hele tiden nektet straffskyld. Fengselsstraffen på sju år er i samsvar med aktors påstand.

