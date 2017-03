Lysbakken: Trumps nye innreiseforbud like farlig

Han mener det omarbeidede innreiseforbudet, som ble kjent mandag kveld norsk tid, bygger opp under et hat mot muslimer, skaper grobunn for terror og er et direkte brudd på flyktningkonvensjonen.

– Jeg forventer at regjeringen er like tydelig i sin kritikk av dette innreiseforbudet som det forrige, uttaler Lysbakken.

– Nå må Norge tale med en tydelig og kritisk røst. Jeg forventer at den norske regjeringen forsikrer om at den ikke har tenkt å stilltiende akseptere dette. Vi kan ikke akseptere en politikk som er rasistisk og stikk i strid med internasjonale forpliktelser fra vår nærmeste allierte, legger Lysbakken til.

Innreiseforbudet innebærer at nye visumsøknader fra borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen vil bli avvist i 90 dager fra 16. mars. I motsetning til i Trumps tidligere forbud, vil personer som allerede har gyldig visum til USA ikke bli nektet innreise.

