LO og NHO sparket i gang lønnsoppgjøret 

LO-leder Gerd Kristiansen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund gjorde unna det tradisjonelle håndtrykket i ekspressfart i NHOs lokaler. Kravoverleveringen i privat sektor markerer starten på årets lønnsoppgjør.

Skogen Lund rakk å ønske velkommen til forhandlingene i det som er et mellomoppgjør, før pressen ble jaget på gangen.

Både LO og NHO har på forhånd redegjort for sine posisjoner.

For LO er det viktig å unngå en ny reallønnsnedgang, som ble utfallet av fjorårets oppgjør. Samtidig har Kristiansen understreket at arbeidstakerne ikke kan forvente en lønnsvekst på nivå med årene fram til 2015.

NHO har på sin side anmodet om et "ytterst moderat" oppgjør på under 2,5 prosent, som er forventet kostnadsvekst blant Norges handelspartnere. Hensynet til konkurranseutsatt industri er en viktig faktor for arbeidsgiversiden.

