Kvinner tiltalt for å ha klippet stortåa av kvinne

Rettssaken skulle startet i Stavanger tingrett tirsdag, men er utsatt ettersom politiet ikke har klart å komme i kontakt med den yngste av de to tiltalte kvinnene, skriver Stavanger Aftenblad.

Både de tiltalte og den fornærmede kvinnen tilhører ifølge avisen et belastet miljø i byen. I tiltalen skriver konstituert statsadvokat Folke Åmlid at fornærmede ble slått og/eller sparket før hun ble dratt inn på et bad i en bolig i Stavanger i november 2014. Inne på badet brukte de to kvinnene en rosesaks til å klippe en stortå av den tredje, ifølge tiltalen. Det skal ha vært en uoverensstemmelse som utløste volden.

De to kvinnene er tiltalt for kroppsskade under særdeles skjerpende omstendigheter. 27-åringen erkjenner forholdet, mens 33-åringen nekter straffskyld, sier de to kvinnenes forsvarere, advokatene Stian Kristensen og Knut Lerum.

Folke Åmlid skriver i tiltalen at volden ble utført av de to tiltalte i fellesskap, og at den "har karakter av mishandling".

