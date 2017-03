Kvinne savnet i Langesund – nabo hørte kvinneskrik

Den 25 år gamle kvinnen er ikke blitt sett siden hun forlot en privat fest i byen natt til lørdag. Hun forlot festen uten yttertøy, opplyser politiet i Telemark. Også telefonen til kvinnen er blitt funnet i huset der hun sist ble sett, skriver Varden.

I samråd med de pårørende gikk politiet mandag ut med en offentlig etterlysning av den savnede, Renate Moen. Hun er 152 centimeter høy, har normal kroppsbygning, skulderlangt lyst hår, blågrå øyne og er lys i huden.

Politiet leter med mannskaper, hunder og helikopter. I tillegg deltar også Norske Redningshunder, Sivilforsvaret, Røde Kors i letingen etter den 25 år gamle kvinnen. Ifølge Varden er hun mor til to barn.

Politiadvokat Ingrid Øygarden i Sør-Øst politidistrikt sier til NTB at politiet ikke kan utelukke at det kan ligge noe kriminelt bak forsvinningen, og at de går bredt ut i etterforskningen.

Hørte kvinneskrik

En venninne av den savnede kvinnen, som også var på den aktuelle festen, forteller til Telemarksavisa at tobarnsmoren plutselig var borte.

– Da jeg løp ut å så etter henne, var hun bare borte. Men hva klokken var det aner jeg ikke, sa venninnen.

En nabo til stedet der festen ble holdt forteller til Varden at hun hørte kvinneskrik og høylytt krangel fra utsiden av huset der festen ble holdt ved firetiden på natten.

– Hun ropte noe sånt som "gi deg, din idiot", sier hun og forteller at hun også tror hun hørte en bil samtidig.

Har funnet klær

– Vi har funnet klær som vi skal undersøke, men om disse tilhører kvinnen kan jeg ikke bekrefte eller avkrefte nå, sier lensmann i Bamble, Sverre Walle til NRK.

Ifølge Telemarksavisa ble funnet gjort i en søppelkasse ved huset hvor kvinnen skal ha vært på fest fredag kveld.

Etter det avisen kjenner til skal klærne ha vært pakket inn i en plastpose. Det er ikke kjent hva slags type klær som skal ha blitt kastet.

Politiet sjekker også overvåkingskameraer i området for å se om de kommer nærmere en løsning på hva som kan ha skjedd med 25-åringen.

Forsvant fra fest

Det var Moens foreldre som meldte henne savnet rundt et døgn etter at hun forlot selskapet som politiet betegner som en helt vanlig, privat fest. Det er tidligere meldt at hun skal ha tatt avskjed med de andre festdeltakerne før hun forlot boligen til fots. Deretter har ingen sett henne.

– Vi har ingen opplysninger eller andre momenter som tyder på at den savnede ikke ønsker å bli funnet, sa operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB søndag kveld.

Politiet ønsker tips i saken på telefon 02800.

