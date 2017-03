Kulturrådet slår et slag for lokalkulturen

Mandag lanserer Kulturrådet et nettsted for lokalkulturen der hele landet er invitert til å registrere sine bidrag.

Alle kan registrere bidrag ved å fortelle og laste opp bilder og video på immateriellkulturarv.no. Bidragene kan sette lokale tradisjoner inn i en nasjonal sammenheng.

– Nettstedet vil etter hvert gi en unik oversikt over den levende kulturarven i Norge i dag, hvor den utøves og hvilken kunnskap folk har, sier rådets prosjektleder Hildegunn Bjørgen.

Både feiring av høytider, utøvelse av håndverk og bruk av språket sier noe om det å være norsk i dag, skriver Kulturrådet i en pressemelding.

Kulturrådet oppfordrer både foreninger og privatpersoner til å ta del i det rådet kaller en digital dugnad.

Fortegnelsen over immateriell kulturarv i Norge er en del av tiårsmarkeringen for at Norge ratifiserte UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv.

Nettsiden lanseres med seminar på Interkulturelt Museum i Oslo. Der deltar blant andre statssekretær Bård Folke Fredriksen (H), den norske UNESCO-kommisjonens leder Tora Aasland og Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

