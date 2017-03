Helgesen møtt med krav om at ulvesonen fjernes

– Det var hyggelig at han endelig tok turen hit for å prate med oss. Han virket forståelsesfull, men jeg har ikke tillit til at de endringene som er foreslått i naturmangfoldsloven vil gjøre det lettere å ta ut ulv, sier Kirsten Winge i Søre Osen til NTB.

Hun sa klart ifra til Helgesen om å skrote ulvesonen da han besøkte gården hennes mandag.

– Det er meg bekjent ingen her som hater ulv eller er imot at vi skal ha ulv i norsk natur overhodet. Problemet er at ulvesonen gjør at vi som bor i ulvesonen må ta hele belastningen alene, sier Winge.

Hun viser til at ulven ikke bare tar elg og hjortedyr, men også går til angrep på hunder. Hun har selv sett ulver i Slettås-flokken på nært hold og sier ulvene ikke er redde for mennesker.

– Spesielt tispa kan være nærgående. Den er helt uredd, sier Winge, som frykter at ulvene kan komme til å angripe mennesker, selv om hun for egen del ikke føler frykt.

