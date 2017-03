Haukeland skjerper rutiner etter mangelfull behandling

– Det er vanskelig å si hva som gikk galt. Hun ble henvist fordi hun hadde et mangfold av symptomer, slik som vi ser ved en typisk ME (utmattelsessyndrom). Hun hadde symptomer som etter hvert passet bedre og bedre med at hun hadde en kronisk utmatting, sier rådgivende overlege Anders Alme ved Barne- og ungdomsklinikken til NRK.

Jenta var på en fem dager lang utredning for ME vinteren 2016. Noen måneder tidligere hadde hun tatt blodprøver som ikke viste tegn til diabetes.

– Det som vi kan beklage i ettertid, er at da hun kom til innlegging og fullstendig utredning og konkludering, da ble ikke de blodprøvene hun hadde tatt på høsten gjentatt. I ettertid kan vi si at det burde vært gjort. Nå når vi reviderer prosedyrene, har vi skrevet at hvis blodprøvene er eldre enn to uker, så skal noen av dem gjentas, sier Alme.

Fylkesmannen har slått fast at pasienten ikke fikk fullt forsvarlig helsehjelp, men mener likevel at sykehusets rutiner har vært gode nok og at ansvaret for feilen hviler på legen som behandlet jenta.

– Barneklinikken har egentlig veldig gode rutiner på utredning av ME og er grundige, så jeg tenker at dette er en liten glipp som dessverre kan skje. De har meldt tilbake at de tar dette til seg og lærer av dette, sier assisterende fylkeslege i Hordaland, Karianne Flaatten.

(©NTB)