Forbruket av legemidler fortsetter å øke

Apotekene i Norge hadde en total omsetning på 32,9 milliarder kroner i fjor, en økning på 7,9 prosent fra 2015. Legemidlene sto for 25,3 milliarder av omsetningen, ifølge legemiddelstatistikken for 2016.

– Forbruket av legemidler har hatt en stabilt lav vekst over flere år. Omsetningen har økt mer enn forbruket, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Han sier en av to hovedgrunner er at det er tatt i bruk flere nye, kostbare legemidler.

– Dette betyr bedre behandling for pasientene, men også økte legemiddelutgifter. For det andre ser man fortsatt effekter av den svake norske kronen. Når norske legemiddelpriser baseres på prisene ute i Europa, slår den svake kronen rett inn i prisene her i landet, forklarer Tysnes.

Av den samlede legemiddelomsetningen på 25,3 milliarder kroner, dekket det offentlige 18,2 milliarder, eller 72 prosent av utgiftene.

Det ble brukt mest legemidler til behandling av hjerte og kretsløp, etterfulgt av behandling av fordøyelsesorganer. Mest penger ble det brukt på behandling av immunsykdommer og kreft mv., fulgt av midler til behandling av nervesystemet, melder Apotekerforeningen.

Ved utgangen av 2016 var det 868 apotek i Norge.

(©NTB)