Eksredaktør fortsatt provosert over Listhaugs kors

Den tidligere redaktøren i Stavanger Aftenblad og nå kommentatoren i samme avis var tydelig opprørt over innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs opptreden på den kristenkonservative stormønstringen Oslo Symposium i helgen.

Omdal merket seg både talen Frp-statsråden holdt og et korssmykke hun bar. Gjennom et kjapt søk i NTB scanpix' bildedatabase senere fikk han bekreftet sin mistanke: På 631 bilder fra 2001 fram til Listhaug fikk denne statsrådsposten i desember 2015, hadde hun aldri båret det samme religiøse smykket offentlig.

«Påstår jeg at hun bruker korset som en politisk rekvisitt for å fri til den underlige gruppen som tror at fremmedfrykt er en kristelig dyd? Ja, det er i grunnen det jeg gjør», skrev Omdal på Facebook søndag.

– Gjorde en sløv jobb

Facebook-posten skapte et rabalder Omdal neppe hadde sett for seg. NTB og flere medier fant flere bilder der Listhaug bar samme smykke ved flere anledninger i både 2006, 2007 og 2008. Omdal understreket imidlertid at han kun hadde søkt i den åpne bildebasen, og skrev i en oppdatering at "I stand corrected" etter at han selv hadde funnet ett bilde fra 2008 der statsråden bar dette smykket.

Etter at verken NTB eller andre medier lyktes å få en kommentar fra Omdal mandag, valgte den erfarne mediemannen å utdype sitt syn på både korssmykket og Listhaug i en ny Facebook-post mandag kveld.

– Jeg gjorde en sløv jobb i bildetellingen og offentliggjorde feil fakta. Det er jeg lei for. Jeg skulle selvsagt inderlig ønske at jeg hadde droppet hele bildesøket, og bare sagt det jeg ville si – og som fremdeles er korrekt: Etter at hun fikk en jobb der korset kan ha en politisk effekt, bruker Sylvi Listhaug det langt oftere og etter min oppfatning langt mer bevisst enn før. Og det provoserer fortsatt, skriver han.

– Falske nyheter

Listhaug reagerte voldsomt på Omdals utspill. Hun reagerte dessuten kraftig på at flere medieprofiler og journalister var blant over tusen personer som hadde trykket «liker» på innlegget, som hun omtaler som en «regelrett løgn».

– Dette er det mest nedrige angrepet jeg noensinne har sett! Og det sier litt. Den meget erfarne pressemannen, nå kommentator i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal sprer nå falske nyheter, oppkonstruert for å fremstille meg fæl og kynisk, skrev hun på sin Facebook-side.

– Jeg bruker korset jeg fikk av min bestemor som er nært 100 år gammelt fordi det betyr mye for meg. Jeg bruker det når det er tøft, og det er ingen hemmelighet at det har stormet kraftigere etter jeg ble innvandringsminister, skrev Listhaug videre.

Deltakelsen på Oslo Symposium var hennes siste før hun gikk ut i svangerskapspermisjon.

– Grov faktafeil

Redaktør Gard L. Michalsen i Medier24 skriver på sin blogg at Omdal stiller et legitimt spørsmål, men at han belegger det "med et falsum av en påstand". At Listhaug ikke bærer korssmykket på bilder før hun ble integreringsminister, er "rent pølsevev og sludder", fastslår han.

– Problemet er at Omdal selv ødelegger for en eventuell diskusjon, når han kombinerer anklagen med en grov faktafeil, skriver Michalsen.

Omdal understreker at bildesøket ikke var ment som journalistikk, og fastslår at han kunne spart seg hele øvelsen, ettersom TV 2 i februar i fjor gjorde samme jobb. Ifølge Omdal var resultatet av kanalens bildesøk for perioden Listhaug var landbruksminister, kun én anledning hvor hun brukte korset – under en appell utenfor Stortinget 20. mai 2014.

– Søket skulle bare fungere som en illustrasjon på det som var mitt poeng – og som jeg ikke ser noen grunn til å beklage: Sylvi Listhaug bruker korset som en rekvisitt for å oppnå en bestemt politisk virkning. Dessuten skaper korset et inntrykk av at den menneskefiendtlige retorikken hennes kan begrunnes i kristen tenkning. Det kan den, etter min mening, ikke, framholder han.

